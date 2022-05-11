Первинний ринок житла підвищив ціни - подробиці

Державна служба статистики України представила дані, згідно з якими можна побачити прогрес цін на ринку нерухомості. Житло на первинному ринку стало дорожчати.

Так, в поточному році вартість на вищезгаданому ринку нерухомості зросла на 7%. Такі дані Держстат представив в аналогії з даними 2019 року. В цей час найбільше подорожчали трикімнатні квартири - на 9,2%. Зростання цін на однокімнатні квартири склало 6,7%, а на двокімнатні - 6,4%.

Також підвищення цін спостерігається і на вторинному ринку житла - середня вартість об'єктів зросла на 9,7%. Тут найбільше підвищення вартості стосується цін на однокімнатні квартири (на 13,4%), двокімнатні квартири подорожчали на 9,7%, а трикімнатні подорожчали на 6,7%. Нагадаємо, що український ринок нерухомості все ще переживає наслідки карантину, які негативним чином позначилися на розвитку галузі: зараз цей бізнес перебуває у фазі стагнації через карантин, який все ще не зняла українська влада.

За словами фахівця «City Development Solutions», зараз в Києві цінова політика на вторинну нерухомість залишається помірною, а ціни варіюються на втраті 1-2% від попередньої вартості.