Перспективи IT-компаній із резидентством у «Дія.City», - пояснює експерт

07:29 27 грудень Київ, Україна

Верховна Рада ухвалила законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», який регулює податкові умови спеціального правового режиму «Дія.City».



За відповідний документ проголосувало 285 народних депутатів.



Документом передбачено запровадження особливого режиму оподаткування суб'єктів ІТ-індустрії, спеціальної моделі оподаткування доходів працівників ІТ-індустрії та можливість обрання контрактної форми трудового договору при оформленні трудових відносин в ІТ-компаніях.



У законопроєкті зазначено критерії, за якими IT-компанії зможуть отримати резидентство "Дія.City".



Так, резидентом «Дія.City» може бути юридична особа, зареєстрована в установленому законодавством України порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності, яка одночасно відповідає таким вимогам:

здійснює виключно види діяльності ІТ-індустрії;

середньомісячна зарплата працівників компанії складає 1200 євро;

середньооблікова чисельність її працівників та гіг-фахівців (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця становить не менше 9 осіб;

сума її кваліфікованого доходу, отриманого за перші три місяці набуття статусу резидента «Дія.City», становить не менше 90% від суми її загального доходу за цей період, а сума її кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента «Дія.City» становить не менше 90% від суми її загального доходу за той же період (за наявності загального доходу).

Подробиці теми розповів народний депутат та член Комітету з цифрової трансформації Ігор Васильєв.



«IT-компанії, які стають резидентами даного режиму «Дія.City», на них поширюватимуться, зокрема, і певні податкові відмінності від інших корпорацій або компаній, що діють на території України», — зазначив експерт.



Відповідно до закону, резиденти «Дія.City» можуть обирати, який корпоративний податок платитимуть. Йдеться про податок на виведений капітал у розмірі 9% або податок на прибуток — 18%. За словами експерта, якщо компанія сплачує податок на виведений капітал, вона фактично може не сплачувати податки.



«Податок на прибуток він нічим не відрізнятиметься від інших компаній. Єдине, що додається, — це опція, така можливість сплачувати податок на виведений капітал. Якщо компанія сплачує даний податок, то вона може фактично взагалі податків не сплачувати з цього класу, оскільки постійно реінвестуватиме свій прибуток у зростання компаній, і це буде можливість взагалі не сплачувати податків у цьому напрямі», — пояснив експерт.