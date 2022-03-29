Перекази від трудових мігрантів зросли на 5,6%

Дані Національного банку України говорять про збільшення грошових переказів від українських трудових емігрантів. Так, у вересні 2020 року цифри склали близько 1 млрд доларів, що майже на 6% вище, ніж в 2019 році і на 12,5% більше, ніж в лютому 2020 року.

Згідно з ними, за підсумками дев'яти місяців 2020 року об`єм приватних грошових переказів в країну скоротився на 2,5% проти аналогічного минулорічного періоду - до $8,48 млрд.

За даними НБУ, в цілому за січень-вересень 2020 року через коррахунки банків в Україні переказали $3,39 млрд (40% загальної кількості переказів), через неформальні канали - $3,14 млрд (37,1%), через міжнародні платіжні системи - $1,94 млрд (22,9%).

Як повідомлялося, обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну в січні 2020 року склав $973 млн, в лютому - $976 млн, в березні - $939 млн, у квітні - $794 млн, у травні - $805 млн, в червні - $853 млн, в липні - $1,01 млрд і в серпні - $1,03 млрд. Згідно з даними НБУ, в 2019 році трудові мігранти переказали в Україну $12 млрд.