Перекваліфікація персоналу власним коштом - новини бізнесу

Масштабне дослідження Deloitte 2020 Human Capital Trends опублікувало дані про підхід до роботи в різних країнах світу. Результати по Україні невтішні - роботодавці не готові оплачувати підвищення кваліфікації своїх працівників.

Вказується, що в Україні лише 4% бізнесу готові вкласти додаткові інвестиції для перекваліфікації персоналу. У світі цей показник також невеликий - всього лише 16%.

Повідомляється, що на цю ситуацію, звичайно ж, сильно вплинула економічна криза. Адже зараз підприємства змушені витрачати гроші для адаптації робочого процесу в умовах карантину, і в більшості випадків таких інвестицій не вистачає для того, щоб навчити самих співробітників працювати в нових умовах.

Це своєю чергою призводить до етичних розбіжностей між співробітниками і роботодавцем. Так вважають близько 88% українців. У світі цей показник трохи нижчий - 85%. Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України розглядає варіанти нового Трудового кодексу для українців. Це обіцяє громадянам великі зміни в поточному регламенті прав і зобов'язань між керівництвом і підлеглими. Зокрема, тепер роботодавець має право на шестиденний робочий процес.