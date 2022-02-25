Пентагон вивів компанію Xiaomi зі свого списку санкцій

Бізнесу китайської Xiaomi Corp. тепер не загрожують санкції, прийняті попереднім президентом США Трампом. Як стало відомо, вчора було винесено офіційне рішення суду США про скасування визначення бізнесу Xiaomi як «китайської комуністичної військової компанії (CCMC)». Крім того, знято всі обмеження для громадян США на покупку і володіння її акціями.
Важко переоцінити значення рішень американського правосуддя для Xiaomi. Прикладом того, які втрати може понести бізнес через санкції США, є компанія Huawei, для якої тепер закриті найважливіші регіональні ринки.
Санкції щодо Xiaomi були введені Міністерством оборони США на початку року ще за часів правління президента Дональда Трампа (Donald Trump). У березні американський суд тимчасово дозволив співпрацю з компанією, а в першій половині поточного місяця американські військові заявили, що виключення бізнесу зі списку санкцій буде «доречним».
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