Пентагон вивів компанію Xiaomi зі свого списку санкцій

Бізнесу китайської Xiaomi Corp. тепер не загрожують санкції, прийняті попереднім президентом США Трампом. Як стало відомо, вчора було винесено офіційне рішення суду США про скасування визначення бізнесу Xiaomi як «китайської комуністичної військової компанії (CCMC)». Крім того, знято всі обмеження для громадян США на покупку і володіння її акціями.

Важко переоцінити значення рішень американського правосуддя для Xiaomi. Прикладом того, які втрати може понести бізнес через санкції США, є компанія Huawei, для якої тепер закриті найважливіші регіональні ринки.

«Окружний суд округу Колумбія випустив остаточну постанову, яка скасовує визначення Xiaomi Міністерством оборони США як CCMC», - повідомив виробник смартфонів і іншої електроніки в матеріалах, переданих Гонконзькій фондовій біржі. За даними компанії, рішення у справі було прийнято ще у вівторок. «Компанія знову заявляє про те, що вона є відкритим, прозорим, виставленим на публічні торги, незалежно чинним і керованим бізнесом», - заявив голова ради директорів Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun).

Санкції щодо Xiaomi були введені Міністерством оборони США на початку року ще за часів правління президента Дональда Трампа (Donald Trump). У березні американський суд тимчасово дозволив співпрацю з компанією, а в першій половині поточного місяця американські військові заявили, що виключення бізнесу зі списку санкцій буде «доречним».