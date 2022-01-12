Пентагон побоюється покупки Китаєм підприємства Мотор Січ

У Вашингтоні викликають великі побоювання спроби Китаю інвестувати кошти в українське авіабудування. Йдеться про підприємство Мотор Січ - одному з найбільших виробників авіадвигунів в світі. За повідомленням державного департаменту США, саме про це держсекретар США Майкл Помпео заявив президенту Володимиру Зеленському в телефонній розмові 29 серпня.

Так, глава американської дипломатії згадав спроби Пекіна придбати українське підприємство Мотор Січ. Інвестиції Китаю він назвав "ворожими".

Вашингтон не вперше виступає проти купівлі китайцями одного з найбільших виробників авіадвигунів в світі.

Так, ще в серпні 2019 Джон Болтон, який займав тоді пост радника президента США з національної безпеки, прагнув не допустити продаж Мотор Січ китайської компанії.

Болтон вважав, що успішна операція дозволить Китаю отримати доступ до важливих технологій в сфері оборони.

Українське підприємство Мотор Січ займається випуском авіаційних двигунів і промислових біни. Його продукцію використовують більш ніж в ста країнах світу.

У 2016 році китайські інвестори придбали корпоративні права Мотор Січ, але до сьогоднішнього дня вони не можуть повноцінно розпоряджатися своєю власністю через блокуючих дій Антимонопольного комітету, СБУ і Генпрокуратори.