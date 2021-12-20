Пентагон і SpaceX підписали контракт на 316 млн доларів

У планах Пентагону на 2022 - 2027 роки стоїть розгортання системи космічної захисту. Для цього будуть запущені супутники спеціального призначення. Нещодавно було підписано контракт між міністерством оборони США і відомим виробником космічної техніки SpaceX на запуск космічних апаратів для військових цілей США. Сума контракту склала 316 мільйонів доларів.

В рамках цього ж конкурсу угоду з Пентагоном укладе і космічне підприємство United Launch Alliance. Угода з ULA на цей же період складе 337 мільйонів доларів.

"ULA обслуговуватиме 60% всіх супутників національної безпеки, які планується запустити до 2027 року. SpaceX візьме на себе роботу над рештою 40% -ми", - уточнюється в повідомленні Пентагону.

В даний час, згідно з тією ж публікації, конкретне число запусків в контракті не визначено. Кількість пусків в інтересах нацбезпеки з космодромів на мисі Канаверал і Ванденберг, буде встановлюватися щорічно.

Видання підкреслює, що SpaceX і ULA вже не перший рік підтримують дуополія щодо існуючих запусків для забезпечення національної безпеки.

United Launch Alliance - спільне підприємство корпорацій Boeing і Lockheed Martin.

Компанію SpaceX заснував підприємець Ілон Маск в 2002 році.

Раніше компанія Ілона Маска відправила в космос чергову партію з 57 міні-супутників для розгортання глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.