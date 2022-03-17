Пенсійний збір при купівлі житла скасували - нюанси

Якщо українець здійснює перше придбання нерухомості, то він тепер не повинен сплачувати пенсійний збір. Однак нове рішення уряду має свої особливості. Про них наших журналістів консультувала юристка Дар'я Скоблікова.

Вона зазначила, що "покупка житла вперше" стосується тих, хто до цього не набував права власності на житло, в тому числі не приватизував, не отримував у спадок або дар, не купував, зокрема, як частку в спільному майні подружжя.

Якщо у людини є нежитлова нерухомість і вона купує квартиру, їй також не доведеться платити пенсійний збір, який становить 1% від вартості житла.

Рішення уряду є частиною запланованої держпрограми надання іпотечних кредитів під 7% для забезпечення житлом осіб на 2021 рік. На думку Скоблікової, звільнення від сплати пенсійного збору навряд чи істотно вплине на зниження витрат українців при покупці житла, оскільки категорія осіб, звільнених від сплати такого збору, дуже звужена рамками закону.

Юристка також вважає, що звільнення від сплати пенсійного збору при першій покупці житла може призвести до зловживань з боку самої фізособи і нотаріуса або держустанови, уповноважених на надання відповідних довідок про стан майна.

Наскільки дієвими і ефективними для покупців будуть нові зміни, покаже час і практика протягом 2021 року.