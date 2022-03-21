Пандемія збільшила кількість мільйонерів у світі

Період пандемії став для когось успішним, а хтось збіднів ще більше. Згідно з дослідженнями, вперше в історії людства понад 1% населення планети стали мільйонерами. Згідно з даними, опублікованими Credit Suisse, за рік понад 5 млн громадян збільшили свої статки до мільйонів.

За даними дослідження Global Wealth Report, до початку 2021 року в світі утворилося 56,1 млн мільйонерів, таким чином, ця категорія громадян вперше в історії перевищила 1% населення всього світу. Таким чином, мільйонерам, які складають лише 1,1%, від жителів планети, належить 45,8% всіх грошей світу.

Найбільше нових мільйонерів з'явилося в шести країнах:

США - 1,73 млн;

Німеччина - 633 тис.;

Австралія - 392 тис.;

Японія - 390 тис.;

Франція - 309 тис.;

Великобританія - 258 тис.

Крім того, на 41,4 тис. зросла і кількість надбагатих людей - чий статок перевищує 50 млн доларів. Тепер їх налічується понад 215 тис. Однак в деяких країнах кількість доларових мільйонерів знизилася. Наприклад, в Бразилії (на 108 тис.), Індії (на 66 тис.) І Росії (на 44 тис.).

У той самий час громадяни з низькими доходами збідніли ще сильніше - вони втратили роботу, а їхні доходи знизилися через економічний спад. Найбільше це відбилося на слаборозвинених країнах, де держава не компенсувала збитки таких людей.