Падіння вироблення продукції понад, ніж на 23% - ЗЗФ

12:15 22 липень Київ, Україна

Перше півріччя в Україні позначилося кризою промислового сектора. У Запоріжжі завод феросплавів (ЗЗФ) заявив про зниження виготовлення продукції практично на 25%. За січень-червень 2020 року план недовиконали приблизно 103,01 тис. тонн.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА) у вівторок, за перші шість місяців року ЗЗФ знизив випуск силікомарганцю на 30,6% - до 48,82 тис. Тонн, феросиліцію - на 29,3%, до 29,15 тис. тонн, але наростив феромарганцю - на 25%, до 23,94 тис. тонн. Підприємство також знизило випуск марганцю металевого на 70,7% - до 1,1 тис. Тонн.

ЗЗФ в 2019 році збільшив випуск продукції на 1,9% в порівнянні з 2018 роком - до 250,91 тис. тонн. У минулому році завод наростив випуск силікомарганцю на 17,2% - до 145,21 тис. Тонн, але знизив феросиліцію - на 17,1%, до 62,56 тис. тонн, феромарганцю - на 5,9%, до 37 тис. тонн. При цьому підприємство знизило випуск марганцю металевого на 17,7% - до 6,14 тис. тонн

ЗЗФ - один з трьох українських виробників цієї продукції. Частка внутрішнього ринку в його поставках складає 30-35%. Продукція експортується в країни СНД, Євросоюзу, Азії, Африки.

Марганцеву руду підприємство імпортує з метою досягнення необхідного хімічного складу феросплавів. Бізнес ЗЗФ, НЗФ, Стахановського ЗФ (знаходиться на НКТ), Покровського (раніше - Орджонікідзевського) і Марганецького гірничо-збагачувальних комбінатів до націоналізації організовував ПриватБанк.