Падіння цін на нафту тягне банкрутство нафтогазових компаній США

Про своє банкрутство заявила недавно одна з найбільших нафтових компаній Каліфорнії. Американська корпорація California Resources вимушено пішла на такий крок. Після виходу зі складу Occidental Petroleum Corp, у компанії виник борг, для реструктуризації якого довелося піти на такі заходи, як оголошення про банкрутство.

Як повідомляється, група кредиторів погодилася надати компанії фінансування в розмірі $ 1,1 млрд, щоб допомогти їй пережити процедуру банкрутства. Кредитори також підтримують пропозицію про випуск акцій на суму $ 450 млн і надання кредиту в розмірі $ 200 млн, щоб полегшити процес виходу компанії з банкрутства.

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Відзначимо, це вже не перша енергетична компанія США, що пішли на цей крок. Раніше про банкрутство оголосив американський виробник сланцевих нафти і газу Extraction Oil & Gas. На початку квітня заяву про банкрутство подала Whiting Petroleum, одна з найбільших компаній, які проводять операції з гідророзриву пласта.

California Resources переважно займається традиційною видобутком нафти і газу, хоча також володіє і сланцевими ділянками. У 2019 вона отримала виручку в $ 2,6 млрд.

Нагадаємо, з середини березня до середини червня видобуток нафти в США впала на 20%, після чого трохи виросла і стабілізувалася на рівні 11 млн барелів на добу.