Овочі в Україні дорожчають

06:33 11 вересень Київ, Україна

Урожай в Україні впав на 20% в порівнянні з минулим роком. Аграрії заявили, що овочі через нестачу кількості піднімуться у ціні. Не дивлячись на зниження цін на буряк зараз, експерти прогнозують зростання ціни на весь борщовий набір.

"В середньому з одного гектара фермери в цьому році збирають по 50-60 тонн моркви, стільки ж буряків і цибулі, що на 20% менше, ніж минулого року", - йдеться в повідомленні. За словами експертів, в цьому році українцям треба готуватися до зростання на 20-30% всього борщового набору. Тому що рік був, особливо для півдня України, дуже важким. Основні виробники сильно постраждали.

Фото: Недостаточный объем урожая овощей поднимет цены на борщовой набор



"За нашими прогнозами до Нового року, наприклад, кілограм моркви на гуртовому ринку продаватимуть по 5-7 грн/кг. У магазинах і на ринках ціна досягне 10-12 грн/кг. Ближче до весни розцінки можуть досягати й 20 грн/кг. Але це буде залежати від того, як фермери збережуть свою продукцію", - додають аналітики.

Експерти відзначають, що якщо продукції буде мало, як тільки ціна гуртової реалізації продукції перевищить позначку 8-9 грн/кг, в Україну відразу почнуть надходити експортні овочі.

Як повідомляли Українські Новини, ціни на кавуни в Україні досягли свого мінімуму. Раніше в Україні злетіли ціни на білокачанну капусту.