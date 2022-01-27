Овочі в Україні дорожчають

Урожай в Україні впав на 20% в порівнянні з минулим роком. Аграрії заявили, що овочі через нестачу кількості піднімуться у ціні. Не дивлячись на зниження цін на буряк зараз, експерти прогнозують зростання ціни на весь борщовий набір.

"В середньому з одного гектара фермери в цьому році збирають по 50-60 тонн моркви, стільки ж буряків і цибулі, що на 20% менше, ніж минулого року", - йдеться в повідомленні. За словами експертів, в цьому році українцям треба готуватися до зростання на 20-30% всього борщового набору. Тому що рік був, особливо для півдня України, дуже важким. Основні виробники сильно постраждали.





"За нашими прогнозами до Нового року, наприклад, кілограм моркви на гуртовому ринку продаватимуть по 5-7 грн/кг. У магазинах і на ринках ціна досягне 10-12 грн/кг. Ближче до весни розцінки можуть досягати й 20 грн/кг. Але це буде залежати від того, як фермери збережуть свою продукцію", - додають аналітики.



Експерти відзначають, що якщо продукції буде мало, як тільки ціна гуртової реалізації продукції перевищить позначку 8-9 грн/кг, в Україну відразу почнуть надходити експортні овочі.



Як повідомляли Українські Новини, ціни на кавуни в Україні досягли свого мінімуму. Раніше в Україні злетіли ціни на білокачанну капусту.