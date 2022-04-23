Овочі та фрукти в Україні подорожчали

13:55 26 листопада Київ, Україна

Аналітики відзначають, що овочі та фрукти в Україні зросли в ціні. У порівнянні з жовтнем, в середньому вартість зросла на 2,51%. Давай розглянемо основні розцінки завдяки моніторингу цін в супермаркеті.

Індекс споживчих цін на фрукти та овочі в листопаді 2020 склав 102,51%. У жовтні 2020 цей індекс до попереднього місяця становив 96,80%.

Ціни на овочі в цьому місяці виросли на 11,47% відносно жовтня. Фрукти в листопаді щодо попереднього місяця подешевшали на 9,91% (апельсини, банани, виноград, лимони, мандарини і яблука). Так, середня ціна на капусту білокачанну в жовтні склала 5.38 грн/кг, в листопаді - 4.39 грн/кг.

Середньомісячна жовтнева ціна картоплі становила 8.23 грн/кг, листопадова - 9.07 грн/кг. Ріпчасту цибулю в супермаркетах продавали в жовтні по 4.76 грн/кг, в листопаді - по 5.16 грн/кг.

Ціни на моркву впали. У жовтні вона коштувала 5.70 грн/кг, в листопаді подешевшала до 4.76 грн/кг. Також за місяць подешевшав буряк: з 4.90 в жовтні до 4.17 в листопаді.

Але в листопаді значно подорожчали тепличні овочі: огірки - на 52,11%, томати - на 27,68%, солодкий перець - на 20,46%.