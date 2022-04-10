Відсутність альянсу на зустрічах ОПЕК+ спричинило зниження цін на нафту

Дані торгів у понеділок свідчать про зниження світових цін на нафту. Угода ОПЕК+ знаходиться в невизначеній стадії - саме цей фактор впливає на ціноутворення «чорного золота». На двох зустрічах представники не змогли знайти компроміс, а третю - скасували.

Станом на 13.56 EEST ціна вересневих ф'ючерсів на Brent знижувалася на 1,61% - до 74,33 долара за барель, серпневих ф'ючерсів на WTI - на 1,72%, до 73,22 долара за барель.

"Як і раніше, існує велика невизначеність щодо виробничих планів ОПЕК+ на серпень", - сказав газеті Wall Street Journal аналітик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

За його словами, оскільки ОАЕ і Саудівська Аравія, як повідомляється, все ще намагаються дійти згоди, ціни, ймовірно, залишаться нестабільними, поки не буде деякої ясності. Інвестори також оцінюють ризики поширення нового штаму COVID-19 "дельта", який може поставити під загрозу відновлення економіки при введенні додаткових обмежень на пересування.

Крім того, ціни на нафту перебувають під впливом курсу долара, індекс якого (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) зростає на 0,24%, до 92,36 пункту. Більш сильний долар робить сировинні товари, в тому числі нафту, менш привабливими для їхньої покупки в іншій валюті.