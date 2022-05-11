Скасування штрафів і касових апаратів поліпшить український бізнес

Для українського бізнесу настали приємні часи - законодавство не буде сильно мінятися, а значить - можна зітхнути спокійно. Експерти відзначають, що скасування штрафів і введення обов'язкових касових апаратів милостиво вплинуть на український бізнес.

Таким чином, була введена відстрочка до 1 січня 2022 року обов'язкового використання касових апаратів для ФОП, які є платниками єдиного податку 2-4 груп і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які здійснюють діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування.

Також були скасовані штрафи за невідповідність готівки на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка вказана в денному звіті РРО, і за відсутність попереднього програмування товарів в РРО (ПРО).

Одночасно ще на рік, до 1 січня 2022 року, для ФОП продовжили застосування знижених штрафів при порушенні окремих вимог використання касових апаратів. Однак касові апарати знадобляться підприємцям, які займаються реалізацією технічно складних побутових товарів, лікарських виробів і виробів медичного призначення.

Крім того, підприємці, які надають посередницькі послуги в сфері нерухомості (купівля, продаж, оренда, оцінка), а також виробляють, постачають та продають ювелірні вироби, також зобов'язані використовувати РРО.

Варто зазначити, що президентський законопроєкт з відстрочкою до 2022 року був затверджений Верховною Радою на засіданні 1 грудня.