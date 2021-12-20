Відпочинок 2020: ціни для українців

08:19 16 липень Київ, Україна

Українцям пощастило - більшість країн, куди відкритий в'їзд для них, зберегли туристичні ціни на рівні 2019 року. При цьому приємною новина стане також зниження цін на чартери за рахунок зниження вартості палива.

Ціни в Албанії

Чартером в Албанію можна відправиться зі столиці, Харкова та Запоріжжя на 4, 7, 11 і 14 днів. Відпочинок на тиждень для двох в цій країні буде коштувати від 676 євро до 791 євро залежно від обраного готелю. У цю суму входить переліт з Києва в липні, проживання та сніданки в готелях. На 4 ночі відпочинок обійдеться від 563 євро до 628 євро на двох в готелі тризірковому і п'ятизірковому відповідно. Якщо вибрати all inclusive в п'ятизірковому готелі, то вартість відпочинку буде 1004 євро.

Вартість відпочинку в Чорногорії

7 днів проживання в апартаментах з кухнею в корпусі в категорії 3 зірки буде коштувати 614 євро, в 4 зіркових апартаментах - від 667 євро, а номер у п'ятизірковому готелі - від 1219 євро. У суму входить сніданок, трансфер до або з аеропорту. А 4 ночі зі сніданками коштуватимуть 497 євро в апартаментах категорії 3 зірки, і 528 євро і 811 євро в 4 і 5 зіркових відповідно.

Ціни в Туреччині і Хорватії

У Хорватії з прибуттям в аеропорт Спліт можна відпочити з бюджетом від 924 євро на двох. А відпочинок в готелі категорії 5 зірок коштуватиме від 1257 євро. Міні-відпустку на 4 дні в Хорватії обійдеться від 769 євро, якщо вибрати бюджетні варіанти проживання. Хорватія - в попиті серед українських мандрівників.

У Туреччині за відпочинок потрібно буде заплатити від 533 до 755 євро, якщо проживати в 3 або 4 зірковому готелі.

Ціни в Єгипті

Вартість відпочинку в Єгипті буде коштувати для українського туриста від 525 до 538 євро. Якщо вибрати бюджетний варіант відпочинку.



