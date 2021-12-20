Зупинка СП не змінила обсяг транзиту російського газу через Україну

Після закінчення запланованого техогляду, сьогодні, 26 липня продовжив свою роботу газопровід Північний потік. За інформацією Інтерфаксу, про відновлення прокачування російського газу по СП явно говорять показники європейських газотранспортних операторів.

Як відомо, російський газопровід був зупинений 14 липня. Зазвичай на час його ремонту значно збільшувалася прокачування газу через Україну. Однак на цей раз ніякого збільшення транзиту не відбулося. Транзит через Україну в поточному місяці в середньому склав 160 мільйонів кубометрів на добу.

Замість цього почався відбір газу зі сховищ в європейських країнах - перш за все в Німеччині та Австрії, а також в Нідерландах і Франції.

Незважаючи на це, газові сховища Європи заповнені більш ніж на 84%, а в деяких країнах - більш ніж на 90%.

Зупинка Північного потоку не вплинула на котирування газу в ЄС.

Нагадаємо, в травні Федеральне мережеве агентство Німеччини прийняв рішення вивести Північний потік з-під дії норм Газової директиви ЄС на території країни строком на 20 років.