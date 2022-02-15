Ощадбанк заробив 4,44 млрд гривень

12:13 24 вересень Київ, Україна

Згідно з даними Національного банку України (НБУ), Ощадбанк зареєстрував прибуток в розмірі 4,44 млрд гривень. Такі цифри доходу стали результатом восьми місяців роботи компанії.

Більшу частину прибутку (4,1 млрд грн) забезпечив торговий результат, головною складовою якого стала переоцінка ОВДП-портфеля внаслідок ослаблення курсу гривні.

За підсумками січня-липня Ощадбанк посідав друге місце серед українських банків за обсягом прибутку, поступаючись тільки ПриватБанку (4,32 млрд). ПриватБанк також провів перерахунок ОВДП-портфеля.

Обсяг ОВДП в портфелі Ощадбанку в липні збільшився на 3,1 млрд грн (за перше півріччя - на 10,9 млрд грн) до 97,2 млрд грн.

Станом на 1 серпня, частка ОВДП в активах Ощадбанку становила 42,6%. 9 червня НБУ повідомив, що в першому півріччі Ощадбанк закрив найбільше відділень (320) в порівнянні з іншими українськими банками. 7 вересня Рада з фінансової стабільності повідомила, що Ощадбанк увійде до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 1 січня 2021 року.

22 вересня Національний банк України затвердив Сергія Наумова на посаді голови правління державного Ощадбанку.