Ощадбанк: результати роботи 2021

Державний банк «Ощадбанк» опублікував звіт про прибуток у 2021 році. За підсумками перших двох місяців року, задекларований прибуток в розмірі 202,2 млн грн. Для порівняння - в січні-лютому 2020 року прибуток становив 1,085 млрд гривень.

Як відзначав Ощадбанк, причиною його негативного фінрезультату в грудні були "негативні прогнози щодо діяльності окремих секторів економіки, викликаних застосуванням адаптивних заходів карантину в рамках боротьби з коронавірусною пандемією, а також уповільненням ділової активності".

"Беручи до уваги ці очікування, банк був змушений сформувати додаткові резерви відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерської звітності МСФЗ 9. Коригування в грудні не пов'язане з операційною діяльністю Ощадбанку; він продовжує стабільно працювати і виконувати всі свої зобов'язання перед клієнтами і партнерами", - відзначав Ощадбанк.

Говорячи про фінансові результати в цілому 2020 року, держбанк інформував, що його торговий дохід, що виник від переоцінки облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в капіталі банку, в 2020 році склав 3,7 млрд грн.

В Ощадбанку приводили інформацію, що в минулому році рівень непрацюючих кредитів (NPL 90+) в його портфелі зменшився з 49% до 24%.

Також держбанк повідомляв, що в 2020 році він списав непрацюючі активи на 32 млрд грн (в т.ч. 25 млрд грн - борги "сонячних" проєктів Клюєвих в Криму) і реструктуризував позики на понад 16 млрд грн (в т.ч. борги власника ТРЦ "Гулівер").