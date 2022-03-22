Ощадбанк продовжив картки переселенцям
09:51 28 жовтня Київ, Україна
Пресслужба Міністерства з питань окупованих територій (МінПОТ) пояснила, чому у переселенців не блокуватимуть картки. «Ощадбанк» зміг продовжити дію всіх карток до 01 січня 2021 року.
"Дія карток Ощадбанку, власниками яких є внутрішньо переміщені особи, і обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок", пролонгована до 1 січня 2021 року", - зазначено в повідомленні.
Так, якщо термін дії карток закінчується під час карантину, вони не будуть блокуватися до 1 січня 2021 року.
"Ми змогли знайти спільне рішення і продовжити дію карток, щоб люди не стали заручниками ситуації через карантин і тимчасові обмеження, викликані COVID-19", - заявила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук.
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