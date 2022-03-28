«Ощадбанк» їде працювати на Донбас

13:40 03 листопада Київ, Україна

На Донбасі, уздовж лінії розмежування, працюватимуть пересувні відділення «Ощадбанку». Період роботи - з 2 по 6 листопада, а головна мета - забезпечити людей з цієї зони послугами банку. Розширення банківського обслуговування, можливість вчасно видати жителям пенсії та інші виплати, соціальна місія - все це продумано заздалегідь. Відділення розміщене в автомобілі КрАЗ.

Керівництво банку гарантує безпечну роботу відділень, а крім того, хоче, щоб доступ до банківських продуктів отримали всі охочі. На цей момент вирішено, що пересувне мобільне відділення буде працювати:

У Донецькій області - в Мирнограді та Авдіївці.

У Луганській області - в Золотому, Трьохізбенці, Світличному і смт Нижнє.

Раніше повідомлялося, що «Ощадбанк» продовжив переселенцям термін дії карток. У Міністерстві з питань окупованих територій заявили, що переселенці можуть не хвилюватися: державний «Ощадбанк» продовжує дію їхніх карток до 1 січня 2021 року.