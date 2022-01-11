ОПЗ продовжив контракт на переробку газу до кінця року

Не вщухають скандали навколо роботи Одеського припортового заводу. Цього разу завод опинився під загрозою закриття через відсутність нового постачальника газу для переробки. Необхідний згідно із законом конкурс постачальників був зірваний. Але, як повідомила вчора, 28 серпня, прес-служба підприємства, що діє на сьогодні контракт на переробку газу продовжили до кінця року.

Відзначається, що ОПЗ не має права проводити відбір нового давальця поза процедурою конкурсу. Але проведений раніше конкурс був заблокований компаніями, які не були до нього допущені.

"У нинішній ситуації ми прийняли єдино допустиме для забезпечення продовження роботи заводу рішення про пролонгацію контракту з діючим давальцем", - повідомив директора ОПЗ Микола Синиця.

Як відомо, ОПЗ відновив роботу в серпні минулого року після річного простою. З тих пір завод збільшив експорт продукції до рекордного показника за п'ять років.