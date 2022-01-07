Визначене місце для будівництва нового аеропорту «Мукачево-3»

На Закарпатті «з нуля» буде побудований новий аеропорт. Вже обрано місце будівництва об'єкта і навіть є попередня назва майбутнього аеропорту - «Мукачево-3». Такими новинами поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook голова Державного агентства інфраструктурних проєктів України Кирило Хомяков.

"Всі питання з місцевою владою вирішені і узгоджені. Я тільки що повернувся з Ужгорода, де зустрічався з головою Закарпатської обласної державної адміністрації, головою Закарпатської обласної ради та головою Мукачівської міської ради. Як результат - сьогодні був підписаний меморандум про співпрацю з проєктування і будівництва нового аеропорту в Закарпатській області", - написав Хомяков.

За словами голови Державного агентства інфраструктурних проєктів України, новий аеропорт матиме два курси посадки без заходу на територію сусідніх держав.

Також обрана локація має оптимальні погодні умови. За рік фіксується 13-15 випадків, коли видимість менше 1 кілометра, а швидкість вітру більше 10 м/с.

Наступними кроками стануть оголошення тендеру на проєктування, узгодження з усіма місцевими службами і вирішення земельних питань.