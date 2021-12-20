ТОВ «Зеонбуд» чекають позапланові перевірки - Нацрада

Національна рада України з питань телерадіомовлення ухвалила перевірити роботу ТОВ «Зеонбуд». Перевірці підлягає відповідність роботи багатоканального провайдера мереж МХ-1, МХ-2, МХ-3 і МХ-5 ліцензійній угоді.

Відзначається, що регулятор отримав низку звернень з таким проханням. У них, в основному, мова йшла про встановлення обладнання для попереджень про надзвичайні ситуації та виконання обов'язку зі зміни модуляції сигналу, а також спорудження додаткових станцій передачі для МХ-1.

Очікується, що до перевірок долучать Службу безпеки, ДСНС, Держспецзв'язок та експертів Апарату Ради нацбезпеки і оборони.

Нацрада зазначає, що, зокрема, під час моніторингу 20 січня в ефірі низки загальнонаціональних телеканалів виявила текстове повідомлення від Держслужби з надзвичайних ситуацій про необхідність дотримання адаптивного карантину на тлі ослаблення карантинних заходів, проте в ефірі регіональних та місцевих телеканалів «Зеонбуду» такого повідомлення не виявили. Регулятор не знає, чи має «Зеонбуд» можливість оповіщати населення про надзвичайну подію.