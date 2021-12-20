ТОВ «Сільпо-Фуд» розширює свою мережу, купуючи Фуршет Груп

Пресслужба Антимонопольного комітету України опублікувала інформацію про отримання дозволу ТОВ «Сільпо-Фуд». Компанія отримала доступ до покупки активів лінії підприємств Фуршет Груп. Остання оголосила себе банкрутом кілька місяців тому.

Сторони відмовилися від придбання контролю над активами в населених пунктах, де концентрація могла б призвести до обмеження конкуренції за значні частки на ринку. В АМКУ вирішили, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

«Сільпо-Фуд» відмовилася придбати контроль над активами групи Фуршет у Василькові, Білій Церкві, Баришівці, Житомирі, Львові та Фастові і частково в Кам'янці-Подільському.

Компанія купить 21 магазин Фуршет, в результаті чого кількість маркетів мережі по всій країні збільшиться майже до 300.