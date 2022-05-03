ТОВ «Птахофабрика Київська» може бути продана

Олега Бахматюка позбавили частини бізнесу за рішенням Печерського районного суду міста Київ. Птахофабрика підлягає арешту майнових комплексів та може бути продана.

Відзначимо, що мова йде про комплекси, які зареєстровані за адресами: місто Київ, Броварський проспект, 99 і Київська область, Києво-Святошинський район, село Пухівка, вул. Радгоспна.

У постанові йдеться про арешт майна і заборону розпоряджатися нерухомим майном. У той самий час суд дозволяє продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше. Раніше підприємство було передане під заставу Національному банку України, як повернення боргу з боку Бахматюка через банкрутство його банку «Фінансова ініціатива». Раніше торги з продажу заарештованої Державною виконавчою службою птахофабрики були скасовані.

Сама птахофабрика належала раніше олігархові Олегу Бахматюку. Той не втомлюється роздавати інтерв'ю в ЗМІ і нарікати на те, що він втратив 30% свого бізнесу через переслідування колишнього глави Офісу Президента Андрія Богдана.