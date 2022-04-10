ТОВ «Імперія азарту» поповнило держбюджет на 9 млн грн - КРАІЛ

ТОВ «Імперія азарту» виконало платіж за ліцензію на гральний бізнес. Таку інформацію підтвердила Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Сума за зали для ігрових автоматів склала 9 млн гривень.

«До держбюджету надійшло 9 млн грн від оплати за ліцензію на здійснення діяльності в залах ігрових автоматів. Гроші оплатило ТОВ "Імперія азарту". Державна казначейська служба України інформацію підтвердила», - повідомляється на Facebook-сторінці КРАІЛ.

Раніше ТОВ «Імперія азарту» отримало ліцензію на відкриття залів ігрових автоматів в готелі «Воскресенський» міста Суми, готелі «Україна» міста Луцьк та готелі «Єлисаветград» міста Кропивницький.

Нагадаємо, всього КРАІЛ видала вже 26 ліцензій для різних гральних клубів: 11 з них отримали онлайн-казино, сім - зали ігрових автоматів, п'ять - наземні казино, дві - платформи онлайн-покеру і поки тільки одна ліцензія дісталася букмекерам. Загальна сума надходжень за ліцензії в бюджет України - 645 млн грн.

Раніше в Кабміні заявляли, що уряд України планує отримати 7,443 млрд грн (понад $260 млн) в 2021 році завдяки «платі за ліцензії на діяльність в сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на лотереї».

Ці гроші хочуть витратити на новий Державний фонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури і науки.