Онлайн-продажі в Україні. Рейтинг найактивніших міст

20:45 22 липня Київ, Україна

Українці активно підхопили хвилю онлайн-продажів. Такий спосіб заробітку дозволив прискорити збут товару не тільки в межах нашої держави, а й по всьому світу, що значно підвищує дохід українців.



З 1 кварталу 2019 року по 1 квартал 2021 року середній дохід українського онлайн-продавця на міжнародних торгових майданчиках виріс в 1,5 раза (на 49%). Про це свідчить дослідження платіжної платформи Payoneer.

За її даними, за два роки кількість українських селлерів зросла на 14%, а загальні зарахування в Україні збільшилися на 69%.



"Серед українців, які заробляють на міжнародних ринках, в 1 кварталі 2021 року онлайн-продавці отримали найбільший середній дохід - $10 405. Якщо ще 20 років тому для невеликих локальних виробників експорт був скоріше випробуванням, то тепер завдяки онлайн-торгівлі для них відкритий весь світ", - зазначив Ігор Ковальов, генеральний менеджер Payoneer в Україні та Білорусі.



Більше половини загальних зарахувань українським селлерам (53%) концентрується в п'яти великих містах, свідчать дані за перші три місяці 2021 року. У той самий час третина (32%) від зарахувань в Україні припадає на одне місто - Київ. В Одесу надходить 7% зарахувань, по 6% - в Дніпро і Харків, і тільки 3% - до Львова.

ТОП-5 міст по середньому доходу онлайн-продавців в 1 кварталі:



1. Одеса

2. Київ

3. Дніпро

4. Львів

5. Харків Найбільше в січні-березні 2021 року заробили онлайн-продавці з Одеси - їхній середній дохід виявився на 16% вище, ніж у киян. Для столичних селлерів 1 квартал став на 22% успішніше, ніж для дніпрян. Розрив між Дніпром і Львовом значніший - середній дохід дніпровських онлайн-продавців на 27% вищий. Львів'яни опинилися на четвертому місці, заробивши за перші три місяці 2021 року на 22% більше за харків'ян.



Що стосується приросту середнього доходу селлерів з великих міст, то з 1 кварталу 2019 року по 1 квартал 2021 року заробіток дніпрян виріс на 72%, киян - на 70%, львів'ян - на 56%, одеситів - на 46%, і харків'ян - на 5%.