Жовтень ознаменувався зниженням індексу ділової активності

Індекс очікувань ділової активності, який підраховує Національний банк, в жовтні знизився на 1,6 процентні пункти - до 47,8 після зростання у вересні (на 1,5 п.п.). Але при цьому індекс залишається нижче нейтрального значення в 50 пунктів і свідчить про песимізм серед бізнесу.

"Після декількох місяців позитивної динаміки очікування підприємств знову погіршилися. (...) Один з ключових чинників погіршення рівня очікувань - зростання кількості захворювань коронавірусом", - заявив директор Департаменту статистики та звітності НБУ Юрій Половнєв.

Раніше повідомлялося, що, згідно з опитуванням Нацбанку, представники найбільших підприємств в Україні прогнозують в найближчі 12 місяців ослаблення курсу гривні до 28,99 грн/$.