Окупанти масово закривають шахти. Ліквідовано шахту ім. Засядька - ЦНС

Російські загарбники почали закривати шахти, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, серед яких відома шахта ім. Олександра Засядька. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Шахти закривають через їхню нерентабельність, брак шахтарів та відсутність можливості оновлювати обладнання. Крім шахти ім. Засядька, закрито шахти Калинівська-Східна та шахта ім. академіка Скочинського. Також низку шахт окупанти "приватизували", а саме: шахти Іловайська, Холодна Балка та ім. Кірова. Їм нібито знайшли "інвесторів".
ЦНС нагадує, що за підсумками 2022 року видобуток вугілля на окупованих територіях Донецької та Луганської областей знизився на 42%.
Нагадаємо, ще наприкінці минулого року окупанти оголосили про плани закрити більшість шахт на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях нібито через їхню "нерентабельність".
Раніше в окупованому Хрустальному Луганської області загарбники закрили усі шахти.
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