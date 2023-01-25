Окупанти масово закривають шахти. Ліквідовано шахту ім. Засядька - ЦНС

17:12 25 січня Київ, Україна

Російські загарбники почали закривати шахти, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, серед яких відома шахта ім. Олександра Засядька. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Шахти закривають через їхню нерентабельність, брак шахтарів та відсутність можливості оновлювати обладнання. Крім шахти ім. Засядька, закрито шахти Калинівська-Східна та шахта ім. академіка Скочинського. Також низку шахт окупанти "приватизували", а саме: шахти Іловайська, Холодна Балка та ім. Кірова. Їм нібито знайшли "інвесторів".

"Зауважимо, що всі ці "приватизації" не матимуть жодної юридичної сили, адже всі ці шахти захоплені та експлуатуються ворогом незаконно. Це розуміють і "потенційні інвестори", тож ніхто не бажає купувати такий актив. Відтак під "приватизацією" окупанти мають на увазі розкрадання майна шахт через підставних юридичних осіб", - наголошує Центр.

ЦНС нагадує, що за підсумками 2022 року видобуток вугілля на окупованих територіях Донецької та Луганської областей знизився на 42%.

"Фактично ворог знищив вугільну промисловість Донбасу, незважаючи на розмови про "народні республіки" та "відновлення"", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ще наприкінці минулого року окупанти оголосили про плани закрити більшість шахт на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях нібито через їхню "нерентабельність".

Раніше в окупованому Хрустальному Луганської області загарбники закрили усі шахти.