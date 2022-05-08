ОККО і WOG - лідери продажів в Україні

Основними імпортерами бензину на сьогодні визнані такі компанії, як ОККО і WOG. "Локомотивом" продажів все ж є бренд ОККО, його показники в цьому році збільшилися на 25%.
Про це свідчать дані консалтингової групи "А-95", передає enkorr.
Лідером рейтингу залишається бренд ОККО, який поставив на ринок 177,4 тис. тонн бензинів, що на 25% більше за аналогічний показник минулого року (142,5 тис. тонн). В кошику поставок змінилося співвідношення білоруського і литовського ресурсу: на 40% зріс імпорт з Білорусі, до 141,7 тис. тонн, і на 29% скоротився імпорт з Литви (29 тис. тонн). Крім того, компанія також оформила 6,7 тис. тонн морського ресурсу: 5,3 тис. тонн з Греції і 1,4 тис. тонн - з Румунії.
WOG за звітний період збільшив ввезення бензину на 24%, до 98,5 тис. тонн. Оператор на 18%, до 74,5 тис. тонн, збільшив закупівлі білоруського бензину і на 47% - литовського продукту (до 23,9 тис. тонн).
З п'ятого місця на третє за підсумками січня-червня 2020 року перемістилась група "БРСМ". Так, компанія "Катма Груп", яка виступає найбільшим постачальником нафтопродуктів для неї, за підсумком першого півріччя поточного року імпортувала 60,3 тис. тонн бензину марки А-92 з Білорусі, або вдвічі більше, ніж роком раніше (28 тис. тонн).
За даними "А-95", "Катма Груп" залишається єдиною компанією на ринку, яка імпортує виключно бензин А-92, тоді як всі інші мережі АЗС імпортують переважно марку А-95.
Така специфіка поставок викликана необхідністю в базі для власного виробництва сумішевих бензинів марки А-95 шляхом змішування "двійки" з розчинниками. За підсумками січня-червня 2021 року БРСМ імпортувала 12,7 тис. тонн безакцизних октанопідвищуючих компонентів під виглядом розчинників для лакофарбової промисловості.
Четверту сходинку рейтингу посіла компанія "Укрпалетсісем" (UPG) з 42,5 тис. тонн білоруських бензинів, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. П'яте місце закріпилося за компанією "Амик Україна", яка поставила 32,6 тис. тонн (+ 3% до січня-червня 2020 року).
У десятку найбільших імпортерів бензинів також увійшли "Сокар Україна" (21,7 тис. тонн), "Альянс Ойл Україна" (19,2 тис. тонн), KLO (17,9 тис. тонн), "Авантаж" (12,1 тис. тонн) і "Глуск Україна" (11,2 тис. тонн).
Раніше Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів в розмірі 26,86 грн/літр і дизпалива - 22,24 грн/літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС на кінець липня.
Відповідно, з урахуванням максимальної торговельної націнки гранична вартість бензину становить 31,86 грн/л, дизпалива - 29,24 грн/л. У порівнянні з кінцем липня середня ціна на бензин зросла на 22 копійки. У той самий час ціна на дизпаливо зменшилася на 1 копійку.
Про це свідчать дані консалтингової групи "А-95", передає enkorr.
Лідером рейтингу залишається бренд ОККО, який поставив на ринок 177,4 тис. тонн бензинів, що на 25% більше за аналогічний показник минулого року (142,5 тис. тонн). В кошику поставок змінилося співвідношення білоруського і литовського ресурсу: на 40% зріс імпорт з Білорусі, до 141,7 тис. тонн, і на 29% скоротився імпорт з Литви (29 тис. тонн). Крім того, компанія також оформила 6,7 тис. тонн морського ресурсу: 5,3 тис. тонн з Греції і 1,4 тис. тонн - з Румунії.
WOG за звітний період збільшив ввезення бензину на 24%, до 98,5 тис. тонн. Оператор на 18%, до 74,5 тис. тонн, збільшив закупівлі білоруського бензину і на 47% - литовського продукту (до 23,9 тис. тонн).
З п'ятого місця на третє за підсумками січня-червня 2020 року перемістилась група "БРСМ". Так, компанія "Катма Груп", яка виступає найбільшим постачальником нафтопродуктів для неї, за підсумком першого півріччя поточного року імпортувала 60,3 тис. тонн бензину марки А-92 з Білорусі, або вдвічі більше, ніж роком раніше (28 тис. тонн).
За даними "А-95", "Катма Груп" залишається єдиною компанією на ринку, яка імпортує виключно бензин А-92, тоді як всі інші мережі АЗС імпортують переважно марку А-95.
Така специфіка поставок викликана необхідністю в базі для власного виробництва сумішевих бензинів марки А-95 шляхом змішування "двійки" з розчинниками. За підсумками січня-червня 2021 року БРСМ імпортувала 12,7 тис. тонн безакцизних октанопідвищуючих компонентів під виглядом розчинників для лакофарбової промисловості.
Четверту сходинку рейтингу посіла компанія "Укрпалетсісем" (UPG) з 42,5 тис. тонн білоруських бензинів, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. П'яте місце закріпилося за компанією "Амик Україна", яка поставила 32,6 тис. тонн (+ 3% до січня-червня 2020 року).
У десятку найбільших імпортерів бензинів також увійшли "Сокар Україна" (21,7 тис. тонн), "Альянс Ойл Україна" (19,2 тис. тонн), KLO (17,9 тис. тонн), "Авантаж" (12,1 тис. тонн) і "Глуск Україна" (11,2 тис. тонн).
Раніше Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів в розмірі 26,86 грн/літр і дизпалива - 22,24 грн/літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС на кінець липня.
Відповідно, з урахуванням максимальної торговельної націнки гранична вартість бензину становить 31,86 грн/л, дизпалива - 29,24 грн/л. У порівнянні з кінцем липня середня ціна на бензин зросла на 22 копійки. У той самий час ціна на дизпаливо зменшилася на 1 копійку.
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