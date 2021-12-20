ОККО Group отримає кредит в 35 млн доларів

Для налагодження транспортування міндобрив і пального для аграрного сектора, компанія «Концерну" Галнафтогаз "», який входить в структуру холдингу OKKO Group отримає кредит в 35 млн доларів. Позику надасть Міжнародна фінансова корпорація (IFC).
«Ці кошти дозволять компанії налагодити товарні поставки мінеральних добрив і палива сільгоспвиробникам і дозволять поліпшити її логістичну інфраструктуру, сприяючи економічному зростанню і створенню нових робочих місць», - відзначають в IFC.
Слід додати, що кошти також будуть спрямовані на підтримку модернізації дистриб'юторської мережі і допомогу сільгоспвиробникам подолати нестачу банківського фінансування. Загальна вартість проекту становить $ 135 млн.
«Через постійні інвестицій в розвиток інфраструктури та нові ініціативи ми прагнемо задовольнити потреби наших клієнтів, будучи впевненими, що паливо і мінеральні добрива доступні для дрібних фермерських господарств. Отримавши це нове фінансування від IFC, ми будемо продовжувати підтримувати аграріїв, які в свою чергу будуть робити внесок в економічне зростання України », - зазначив Віталій Антонов, президент« Концерну "Галнафтогаз" ».
У свою чергу, Джейсон Пеллмар, регіональний менеджер IFC в Україні, Білорусі та Молдові вважає, що аграрний компонент проекту зі зменшення залежності від імпортного вугілля і природного газу і перехід до більш екологічним альтернативам також допоможе компанії розширити новий ринок на користь дрібних українських аграріїв і заохочувати набагато більше українських постачальників користуватися результатами ініціативи IFC «Аграрні розписки».
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