ОККО Group отримає кредит в 35 млн доларів

07:41 16 липень Київ, Україна

Для налагодження транспортування міндобрив і пального для аграрного сектора, компанія «Концерну" Галнафтогаз "», який входить в структуру холдингу OKKO Group отримає кредит в 35 млн доларів. Позику надасть Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

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«Ці кошти дозволять компанії налагодити товарні поставки мінеральних добрив і палива сільгоспвиробникам і дозволять поліпшити її логістичну інфраструктуру, сприяючи економічному зростанню і створенню нових робочих місць», - відзначають в IFC.

Слід додати, що кошти також будуть спрямовані на підтримку модернізації дистриб'юторської мережі і допомогу сільгоспвиробникам подолати нестачу банківського фінансування. Загальна вартість проекту становить $ 135 млн.

«Через постійні інвестицій в розвиток інфраструктури та нові ініціативи ми прагнемо задовольнити потреби наших клієнтів, будучи впевненими, що паливо і мінеральні добрива доступні для дрібних фермерських господарств. Отримавши це нове фінансування від IFC, ми будемо продовжувати підтримувати аграріїв, які в свою чергу будуть робити внесок в економічне зростання України », - зазначив Віталій Антонов, президент« Концерну "Галнафтогаз" ».