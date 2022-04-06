Офіс «Діамантбанку» був проданий за 80 млн грн, а на приміщення «Аркади» і «ВТБ Банку» покупців не знайшлося

Аукціони з продажу активів в Україні - можливість розпродати майно неплатоспроможних підприємств і банків, а також - можливість компенсувати втрати вкладників. Фонд гарантування вкладів (ФГВФО) провів низку таких аукціонів. Однак відомству вдалося продати далеко не все заплановане.

ФГВФО продав офісно-складську будівлю неплатоспроможного «Діамантбанку» на столичній Куренівці: за активи банкрута Фонду вдалося отримати 78,8 млн гривень. Приміщення площею понад 10 000 кв. м було продано компанії «Вергудс». Торги проходили 8 липня в системі «Прозорро.Продажі».

Днем раніше Фонд планував проведення аукціону з продажу майнових прав на головний офіс збанкрутілої «Аркади» в Києві, включаючи земельну ділянку під ним. Стартова ціна лота була знижена з 971,1 млн гривень до 428,2 млн гривень, проте торги не відбулися.

Нагадаємо, потенційним покупцям пропонувалися майнові права на комплекс приміщень і земельну ділянку банку «Аркада» в Києві. Йдеться про нежитлове приміщення загальною площею 14 102,9 кв.м і ділянку площею 0,5283 га.

У вівторок 6 липня в «Прозорро.Продажі» також був запланований аукціон з продажу головного офісу «ВТБ Банку», ціна якого стартувала з 400 млн грн. Покупців на будівлю площею 5 975,3 кв.м, розташовану в Києві, не знайшлося.