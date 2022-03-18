Одеський припортовий завод не приватизують

Одеський припортовий завод знову не виставлять на аукціон Фонду державного майна України. Про це розповів заступник голови ФДМУ Тарас Єлейко. Згідно із заявою чиновника, новий аукціон буде запланований на квітень 2022 року, хоча спочатку завод планували приватизувати в другому півріччі 2021.

Напередодні, президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами, зазначив, що ОПЗ «на сьогодні готовий до приватизації».

Одеський припортовий завод є одним з найбільших хімічних підприємств України, який спеціалізується на виробництві добрив і знаходиться під управлінням Фонду державного майна України. Питання приватизації припортового заводу розглядається протягом декількох років, проте терміни приватизації постійно змінювалися.