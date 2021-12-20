«Одеський олійноекстракційний завод» хочуть визнати банкрутом

«Укрексімбанк» хоче визнати банкрутом «Одеський олійноекстракційний завод», який входить до групи «Креатив». І вже звернувся до суду із відповідною вимогою, повідомляють ЗМІ.
Також просить визнати вимоги щодо нього на 4 мільярди 200 мільйонів гривень. «Креатив Груп» було визнано банкрутом у травні 2018 року через заборгованість компанії перед банками на майже 7 мільярдів гривень. Але від продажу майна боржника вдалося отримати лише 3 тисячі, яких вистачило, щоб сплатити за банківські послуги. А ось кредитори залишились без грошей. Вже цього року суд вирішив ліквідувати цю компанію як юридичну особу через банкрутство.
У той самий час "Укрексімбанк" запланував торги з продажу майна боргів групи "Креатив" на 4 з половиною млрд грн, але вони не відбулися через відсутність допущених учасників. Група «Креатив» була одним із найбільших виробників олійно-жирової продукції в Україні. До її складу входило сім заводів. За даними ЗМІ, до складу правління «Креатив Груп» входять особи, які раніше працювали у його найбільшого конкурента – агрохолдингу «Кернел» та «БТА Банку».
Також просить визнати вимоги щодо нього на 4 мільярди 200 мільйонів гривень. «Креатив Груп» було визнано банкрутом у травні 2018 року через заборгованість компанії перед банками на майже 7 мільярдів гривень. Але від продажу майна боржника вдалося отримати лише 3 тисячі, яких вистачило, щоб сплатити за банківські послуги. А ось кредитори залишились без грошей. Вже цього року суд вирішив ліквідувати цю компанію як юридичну особу через банкрутство.
У той самий час "Укрексімбанк" запланував торги з продажу майна боргів групи "Креатив" на 4 з половиною млрд грн, але вони не відбулися через відсутність допущених учасників. Група «Креатив» була одним із найбільших виробників олійно-жирової продукції в Україні. До її складу входило сім заводів. За даними ЗМІ, до складу правління «Креатив Груп» входять особи, які раніше працювали у його найбільшого конкурента – агрохолдингу «Кернел» та «БТА Банку».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі