Одеський аеропорт втрачає потужність

Коронакриза жорстко вдарила по туристичному бізнесу та авіаперевезенням. Багато компаній втратили пасажиропотік, що жорстко відобразилося на показниках і прибутках. Так, Одеський аеропорт опублікував цифри, згідно з якими 55% пасажиропотоку він втратив.

Міжнародний аеропорт Одеса опублікував статистику своєї роботи за дев'ять місяців 2020 року - в цілому, його пасажиропотік склав лише 45% від показників минулого року.

За перші дев'ять місяців, з січня по вересень 2020 року, міжнародний аеропорт Одеса обслужив 555 тисяч 805 пасажирів. Це 45% від аналогічного часу 2019 року. За 9 місяців аеропорт обслужив 7048 рейсів - 54% від показника минулого року. Це показує, що кількість рейсів зменшилася не так сильно, як загальний пасажиропотік і говорить про неповне завантаження тих рейсів, які виконувались.

Міжнародні рейси обслужили 435 тисяч осіб (42% від 2019 року) на 4572 рейсах. Кількість міжнародних рейсів - тільки 41% від обсягу 2019 року.

Внутрішні рейси обслужили 120 тисяч осіб (51% від 2019 року) на 2476 рейсах. Кількість внутрішніх рейсів склала 70% від торішнього обсягу.