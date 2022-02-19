Оголошено набір нових членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України"

Після заміни керівника Нафтогазу, уряд України приступив до формування і нової Наглядової ради компанії. Так, розпорядженням Кабміну №494-р від 19 травня передбачений набір нового складу Наглядової ради. Кабінет Міністрів України з 1 червня 2021 року оголосив конкурс з відбору чотирьох незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України":

"Оголосити конкурсний відбір кандидатів на зайняття посад чотирьох незалежних членів Наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Ця норма набуде чинності з 1 червня 2021 року.

Цим же розпорядженням уряд обрав на новий термін до одного року трьох незалежних членів Наглядової ради. Переобрані члени відновлять свою роботу в Нафтогазі з 24 травня. 28 квітня 2021 року Кабмін розпустив Наглядову раду, звільнив главу правління Нафтогазу Андрія Коболєва і призначив на його місце в.о. глави Міненерго Юрія Вітренка. У НАК заявили, що прийняте рішення - юридична маніпуляція. Після цього члени Наглядової ради Нафтогазу подали повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень. У свою чергу уряд закликав членів Наглядової ради Нафтогазу залишитися на посадах до обрання нового складу.