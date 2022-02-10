Обвал на нафтовому ринку: ціни впали на 4%

Середа ознаменувалася падінням цін на «чорне золото». Аналітики відзначили, що в зв'язку з накопиченням сировини в США цифри виросли на 620 тисяч барелів - нафта подешевшала на 4%.

Згідно з даними торгів, увечері 19 травня ф'ючерси на Brent торгуються на рівні $65,35 за барель: вартість північноморської суміші впала на 4,89% і продовжує знижуватися. WTI до цього часу втратила 5,22% вартості: за барель техаської нафти зараз дають $62,08. Ціни на «чорне золото» падають на тлі повідомлень про прогрес в переговорах щодо іранської ядерної програми і перспективи нарощування видобутку сировини Іраном у 2022 році до 3,9 млн б/д.

Варто також відзначити, що, згідно з інформацією, наданою Американським інститутом нафти, запаси нафти в Штатах з 10 по 14 травня збільшилися на 620 000 барелів, тоді як обсяги бензину в сховищах країни скоротилися на 2,8 млн барелів, а дистилятів - зменшилися на 2,6 млн барелів.

Офіційні дані про запаси будуть опубліковані Міненерго США сьогодні ввечері. За прогнозом експертів S&P Global Platts, відомство повідомить про зниження показника по сировині на 2,9 млн барелів.

Додамо також, що, на думку аналітиків Fitch, найближчим часом ціни на «чорне золото» навряд чи закріпляться вище рівня $70 за барель, а динаміка ціни буде залежати переважно від темпів відновлення попиту на сировину і дій ОПЕК+.