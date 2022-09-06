Обвал британської економіки - подробиці

За період, поки Великобританія фіксує показники своєї економіки, вони досягли рекордного мінімуму. Згідно зі звітом Національної статистичної служби країни, англійська економіка обвалилася на 10% за 2020 рік.

Йдеться про період в 311 років. Останній раз такі катастрофічні цифри фіксували в 1709-му - тоді Великий мороз знищив врожаї по всій Європі. Зате в останньому кварталі 2020-го, з жовтня по грудень, британський ВВП виріс на відсоток - і це верхня межа діапазону прогнозів економістів.

А ось виробництво показувало мінливі тенденції. Зокрема, в листопаді показники просіли на 2,3%, а вже в грудні виросли на 1,2%. Головна причина - повторний локдаун, який довелося ввести на тлі нової хвилі пандемії коронавірусу.

У році, що наступив, економісти банку Англії прогнозують скорочення - хоча б в першому кварталі - на 4%. Все це через наслідки повноцінного брекзіту і нові карантинні обмеження. Втім, додають експерти, все буде залежати від темпів кампанії по вакцинації. Якщо вона почне набирати обертів, говорить головний економіст регулятора Енді Холдейн, темпи відновлення прискоряться.