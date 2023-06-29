Оновлений графік руху поїздів на 2022 рік. "УЗ" представить 19 нових маршрутів і 49 прискорених поїздів

12:47 09 жовтня Київ, Україна

У грудні поточного року "УЗ" запустить оновлений графік руху поїздів на 2022 рік. Також вийде на маршрут поїзд з найдовшим маршрутом в країні.



В АТ "Укрзалізниця" представили графік руху пасажирських поїздів на 2022 рік, який почне діяти з 12 грудня 2021-го. У ньому передбачені 19 нових маршрутів і 49 прискорених поїздів, повідомляється в пресрелізі.



Так, в компанії планують запустити новий потяг по найдовшому в Україні маршруту Маріуполь - Ворохта (Рахів) - 1756 км в один бік.



"Таким чином жителі Маріуполя, Запоріжжя та Дніпра отримають пряме залізничне сполучення з Івано-Франківськом, Яремчею, Ворохтою, Ясинями і Раховом. Більш того, зазначений поїзд їхатиме до Львова 21 годину замість 28 годин, як було в попередньому розкладі", - сказано в повідомленні.



У новому графіку руху прискорюються 49 поїздів. Наприклад, з Києва в Солотвино (Закарпатська область) можна буде доїхати на 3 години і 16 хвилин швидше, а назад - на 2 години і 40 хвилин.



Значно прискорять також поїзди з Харкова і Києва до Маріуполя. Всього в новому графіку руху оптимізували 58% поїздів, які курсували до цього.