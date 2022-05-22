Оновлені правила відшкодування грошових коштів вкладників збанкрутілих банків

18:49 17 серпня Київ, Україна

Новий закон про процедуру виведення банків з ринку, який діє з 5 серпня 2021 року, свідчить про те, що ФГВФО більше не буде відшкодовувати вкладення за ощадними і депозитними сертифікатами.



Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) не відшкодовуватиме кошти клієнтам неплатоспроможних банків по ощадних і депозитних сертифікатах, виданих після 30 червня 2021 року. Такі зміни передбачені законом 1588-IX про нову процедуру виведення банків з ринку, який набув чинності 5 серпня 2021 року, повідомляє пресцентр ФГВФО.



Новим законодавством змінено визначення поняття "вклад". Замість ощадних (депозитних) сертифікатів в країні ввели два нових інструменти - ощадні та депозитні сертифікати. Гроші за ним виплачуватися в ході ліквідації банку не будуть.



"У той самий час фонд і далі відшкодовує кошти за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами, виданими до 30 червня 2021 року", - сказано в повідомленні.



Також змінено правила розрахунку суми відшкодування коштів вкладників. Так, фонд відшкодовує гроші в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Перерахунок валютних вкладів в національну валюту здійснюється за офіційним курсом НБУ, встановленим на кінець цього ж дня.



Раніше ці розрахунки здійснювалися станом на день початку процедури виведення банку з ринку.



Нагадаємо, відповідний закон парламент прийняв на початку липня. У ньому також передбачено, що кошти банків, що "лопнули", пустять на покупку ОВДП, щоб примножити їх, а потім розрахуватися з вкладниками.