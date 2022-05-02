Оновлені польотні програми українських авіакомпаній

В кінці літа відновлять рейси між Іспанією та Україною такі авіакомпанії: Vueling, Bees Airlines, SkyUp.
Про це свідчить проведений avianews.com аналіз розкладу.
Іспанська бюджетна авіакомпанія Vueling внесла в графік маршрут Київ-Барселона. Вона планує виконувати польоти раз на тиждень по суботах.
Оскільки низькі тарифи вже розпродані, найдешевший переліт на серпень в обидва боки зараз коштує 390 євро і включає перевезення тільки ручної поклажі. Квиток з багажем обійдеться в 466 євро туди-назад.
Новий український лоукостер Bees Airlines, який почав польоти в березні 2021 року, в серпні хоче запустити прямі рейси з Києва в місто Аліканте на березі Середземного моря.
Заявлена частота польотів становить два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях, а мінімальна ціна авіаквитків - від 4 000 в обидва боки тільки з ручною поклажею і від 5 400 грн - з багажем.
Найбільш масштабну польотну програму в Іспанію анонсувала інша українська авіакомпанія SkyUp. Вона хоче запустити рейси з Києва в Барселону, Аліканте і на Тенеріфе.
Рейси Київ-Тенеріфе можуть стартувати вже з 20 серпня з частотою один раз на тиждень по п'ятницях. Авіаквитки при польоті в вересні продаються за ціною від 11 400 грн в обидва боки тільки з ручною поклажею і від 13 600 грн - при виборі тарифу з багажем.
Перший виліт з Києва в Барселону SkyUp хоче зробити 21 серпня. Лоукостер буде обслуговувати лінію по середах і суботах. Авіаквитки на вересень коштують від 6 000 грн в обидва боки при виборі тарифу тільки з ручною поклажею і від 7 600 грн з урахуванням перевезення багажу.
На лінію Київ-Алікате SkyUp може вийти 22 серпня з перельотами по четвергах і неділях. Квитки в обидва боки на вересень коштують від 5 500 грн тільки з ручною поклажею і від 7 100 грн - якщо вибрати тариф з багажем.
Відзначається, що при покупці квитків потрібно враховувати, що авіакомпанія може перенести старт польотів або зовсім скасувати їх. Наприклад, Vueling спочатку планував полетіти в Україну в липні, але потім переніс рейси на місяць.
У разі, якщо авіакомпанія скасувала рейс не менш ніж за два тижні до вильоту, то пасажир може розраховувати тільки на повернення коштів. Тому не варто бронювати готель або оренду автомобіля за тарифами, які не передбачають можливість скасування замовлення.
Іспанська бюджетна авіакомпанія Vueling внесла в графік маршрут Київ-Барселона. Вона планує виконувати польоти раз на тиждень по суботах.
Оскільки низькі тарифи вже розпродані, найдешевший переліт на серпень в обидва боки зараз коштує 390 євро і включає перевезення тільки ручної поклажі. Квиток з багажем обійдеться в 466 євро туди-назад.
Новий український лоукостер Bees Airlines, який почав польоти в березні 2021 року, в серпні хоче запустити прямі рейси з Києва в місто Аліканте на березі Середземного моря.
Заявлена частота польотів становить два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях, а мінімальна ціна авіаквитків - від 4 000 в обидва боки тільки з ручною поклажею і від 5 400 грн - з багажем.
Найбільш масштабну польотну програму в Іспанію анонсувала інша українська авіакомпанія SkyUp. Вона хоче запустити рейси з Києва в Барселону, Аліканте і на Тенеріфе.
Рейси Київ-Тенеріфе можуть стартувати вже з 20 серпня з частотою один раз на тиждень по п'ятницях. Авіаквитки при польоті в вересні продаються за ціною від 11 400 грн в обидва боки тільки з ручною поклажею і від 13 600 грн - при виборі тарифу з багажем.
Перший виліт з Києва в Барселону SkyUp хоче зробити 21 серпня. Лоукостер буде обслуговувати лінію по середах і суботах. Авіаквитки на вересень коштують від 6 000 грн в обидва боки при виборі тарифу тільки з ручною поклажею і від 7 600 грн з урахуванням перевезення багажу.
На лінію Київ-Алікате SkyUp може вийти 22 серпня з перельотами по четвергах і неділях. Квитки в обидва боки на вересень коштують від 5 500 грн тільки з ручною поклажею і від 7 100 грн - якщо вибрати тариф з багажем.
Відзначається, що при покупці квитків потрібно враховувати, що авіакомпанія може перенести старт польотів або зовсім скасувати їх. Наприклад, Vueling спочатку планував полетіти в Україну в липні, але потім переніс рейси на місяць.
У разі, якщо авіакомпанія скасувала рейс не менш ніж за два тижні до вильоту, то пасажир може розраховувати тільки на повернення коштів. Тому не варто бронювати готель або оренду автомобіля за тарифами, які не передбачають можливість скасування замовлення.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі