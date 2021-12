Оновлення метро в Харкові здійснять китайці

Оновлення Харківського метрополітену здійснить китайська компанія CRRC TANGSHAN CO., LTD. Саме вони виграли тендер, результати якого схвалені офіційно Європейським інвестиційним банком.

Оновлення рухомого складу метрополітену є складовою частиною державної програми «Міський громадський транспорт України», і для її реалізації держава залучила кредитні кошти ЕІБ.Процедура закупівлі здійснювалась відповідно до вимог фінансової угоди між Україною та банком за правилами, встановленими ЄІБ, і відповідно до тендерними процедурами Європейського Союзу.

Участь в тендері взяли дві компанії: ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Україна) і CRRC TANGSHAN CO., LTD (Китай). Пропозиції обох учасників відповідали технічним характеристикам, які були визначені тендерною документацією, і мали прийнятні гарантійні зобов'язання. Але, за критеріями ціни, різниця між цими пропозиціями становила понад 1 млн євро, а вартість запасних частин і устаткування для технічного обслуговування і ремонту в китайській компанії була в два рази нижче, ніж в іншого учасника торгів. В результаті, було визначено переможця, узгоджений пізніше з банком, - CRRC TANGSHAN CO., LTD.

Однак, Крюківський вагонобудівний завод не погодився з таким рішенням і подав скаргу до профільного комітету ЄІБ.

За результатами розгляду скарги, банк затвердив рішення КП «Харківський метрополітен» щодо визначення переможця тендеру та визнав претензії Крюківського вагонобудівного заводу необгрунтованими.