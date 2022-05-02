Обсяг випуску продукції «Запоріжсталі» скоротився

За перші 11 місяців 2020 року Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" скоротив випуск продукції. Згідно з цифрами, обсяг прокату зменшився на 5,2% - до 2 млн 915,4 тис. тонн.

Відповідно до пресрелізу підприємства у вівторок, виплавка сталі за 11 місяців року знизилася на 6,4% - до 3 млн 438,1 млн тонн, тоді як виплавка чавуну збільшилася на 2,7% - до 4,073 млн т. У листопаді вироблено 387,6 тис. тонн чавуну, 329,2 тис. тонн сталі, 275,1 тис. тонн прокату, в жовтні - 399 тис. тонн чавуну, 327 тис. тонн сталі, 270,7 тис. тонн прокату.

Як повідомлялося, "Запоріжсталь" в 2019 році скоротила випуск прокату на 5,3% в порівнянні з 2018 роком - до 3 млн 348,7 тис. тонн, сталі - на 2,5%, до 4 млн 4,5 тис. тонн, чавуну - на 0,6%, до 4 млн 360,8 тис. тонн.

"Запоріжсталь" - одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого має широкий попит у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату - високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холодновальцований лист, х/к рулон з вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.

Основними споживачами продукції є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.