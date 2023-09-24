Обсяг продажу валюти зберігається на рекордному рівні - НБУ

10:17 24 вересня Київ, Україна

Очевидно, що населення України значно зменшило свої накопичення валюти. На це вказують дані регулятора. Згідно з цими даними, за робочий тиждень 18-22 вересня Національний банк України продав 823,61 млн. доларів, а купив всього 100 тисяч доларів.

Обсяг продажів на міжбанківському валютному ринку став трохи меншим за показник минулого тижня, але другим за величиною з початку року.

Загалом НБУ продав понад 18,8 млрд доларів з початку року, а купив – 196 млн доларів. Негативне сальдо зросло до 18,6 млрд. доларів.

Нагадаємо, у серпні Нацбанк продав майже 2,4 млрд доларів, що стало найбільшим обсягом із лютого поточного року. Внаслідок цього міжнародні резерви України знизилися вперше за півроку.

На початку поточного тижня курс долара різко зріс в обмінниках, піднявшись максимум до 38,60 гривень. Після цього курс почав падати.