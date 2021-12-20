Обсяг податків з імпорту зріс на 20%

13:32 22 липень Київ, Україна

Прес-служба Державної митної служби повідомляє про повернення докарантінного рівня виплат податків за імпорт товарів. Експерти відзначали значне зниження цього показника в період квітень-травень 2020 року. Однак з червня цифра збільшилася на 20% в порівнянні з травнем - з $ 3,03 млрд до $ 3,64 млрд.

В результаті за підсумками першого півріччя поточного року обсяг оподаткованого імпорту на 12% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року ($ 21,93 млрд в 2020 році і $ 25,03 в 2019).

Відзначається також, що надходження платежів від імпорту в червні поточного року вийшли на докарантінній рівень. У червні вони зросли до $ 1,03 млрд, після попереднього падіння до $ 0,84 млрд і $ 0,87 млрд у квітні і травні відповідно.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що недоліків на митниці більш ніж достатньо, тому що службою ніхто системно не займався останні років п'ять. Повідомлялося, що за оцінками митної служби, зовнішньоторговельний оборот України склав $ 47,3 млрд в січні-червні 2020 року порівняно з $ 52,6 млрд роком раніше. Імпорт скоротився на 12%, експорт - на 6%.