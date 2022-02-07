Об'єкт «Укрспирту» продали майже за 32 млн гривень

Фонд державного майна України розповів про аукціон, який відбувся 14 травня 2021 року. На онлайн-торгах було продано ще один об'єкт «Укрспирту». Йдеться про майно «Рава-Руського місця здійснення діяльності та зберігання спирту». В результаті торгів відомство продало підприємство за 31,7 млн гривень.

«За право власності на відкритих торгах змагалися двоє учасників, які збільшили ціну зі стартових 27,7 млн грн до 31,7 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що актив розташований в місті Рава-Руська Жовківського району Львівської області і складається з будівель, споруд та необхідного обладнання для виготовлення спирту.

Відзначимо, що переможцем аукціону стало ТОВ «Наше м'ясо», зареєстроване у Львові, основний вид діяльності якого - виробництво м'яса свійської птиці.

«Приватизація цього об'єкта відбулася в рамках демонополізації спиртової галузі, яка почалася в 2020 році. Всього на прозору приватизацію держава виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства "Укрспирт" і ще 37 об'єктів, об'єднаних в концерн "Укрспирт"», - додали в ФДМУ.

В цілому за результатами 2020/21 років до державного бюджету має надійти понад мільярд гривень від приватизації спиртових активів, а найголовніше - почалося формування нового ринку спирту. Нагадаємо, на Харківщині завод «Укрспирт» виставили на продаж за 23,1 млн гривень.