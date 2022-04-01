Об'єкт «Укрспирту» продадуть на онлайн аукціоні за 7 млн ​​гривень

Ще один об'єкт «Укрспирту» піде з онлайн-аукціону, який планується на 6 липня 2021 року. Лотом стане майно Мишковицького місця здійснення діяльності та зберігання спирту. Фонд державного майна України планує продати об'єкт за 7,2 млн гривень.

Локація - Тернопільська обл., Тернопільський район, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців (вулиця Леніна), 1; Тернопільська область, Теребовлянський р-н, смт Дружба, вул. Лесі Українки (вул. Дзержинського), 32.

Перелік складається з 510 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна. Прийом заявок триватиме до 5 липня. Стартова ціна - 7 291 753,18 грн; дата аукціону - 6 липня 2021.

Також нагадаємо, що в грудні 2020 року Залозецьке МПД також було продане на аукціоні. На прозорих торгах конкурували між собою шість учасників, в результаті чого стартова ціна виросла в 2,5 раза - з 32 млн грн до 80 млн грн.