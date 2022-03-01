Нульове мито на ввезення вина - піднімаємо ринок імпорту та експорту

Згідно з даними Державної служби статистики, в 2019 році Україна була одним з найбільших експортерів вина. Казахстан і Німеччина були одними з найактивніших закупівельників продукції.

Нульове мито на ввезення вина з ЄС буде введене з 2021 року згідно з зобов'язаннями України щодо обнулення імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після підписання економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом, повідомила директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА), міжнародний консультант ФАО ООН Катерина Звєрєва.

"З 2021 року буде введене нульове мито на ввезення вина в Україну (з країн Європейського Союзу). При цьому на сьогодні склалася не найкраща ситуація на виноробному ринку - імпорт вина в Україну збільшився на 25-30% в порівнянні з минулим роком", - повідомила вона.

Водночас за словами директорки з розвитку УПОА, імпорт вина торік склав $146,7 млн.

Крім того, в першому півріччі поточного року, за даними Держмитслужби, Україна експортувала вина на $6,1 млн. При цьому імпорт склав $67,9 млн, уточнила експертка.

"За даними статистики ми можемо побачити, що в грошовому вираженні експорт нижче імпорту в 11 разів. Традиційно найбільшим постачальником вина в Україну є Італія. За шість місяців цього року Україна завезла італійського вина на $20,7 млн. Друге місце в списку належить Франції ($10,5 млн), третє - Німеччині ($9,9 млн). З інших країн Україна імпортувала вина на $26,7 млн", - зазначила міжнародний консультант ФАО ООН.

Вона звернула увагу, що імпорт глобально росте, проте Україна не може забезпечити ефективної підтримки галузі так, як це робиться в ЄС.

«Наприклад, візьмемо Іспанію - одного з провідних гравців світового ринку вина. Місцеві виноградарі отримують від держави 50% повернення інвестицій в закладки виноградників. І це досить суттєва допомога виноробам вже на початковому етапі, адже такі інвестиції є довгими за термінами окупності. Інший приклад країн, про який говорять українські винороби - це Франція. Минулого року на фінансування виноробної галузі тут виділялося до 8 млрд євро", - вказала Звєрєва.

Українські винороби і профільні асоціації, як зауважила міжнародний консультант ФАО ООН, говорять, що конкурувати з тими, у кого в пляшці до 70% дотацій, неможливо.

"Тому наші виноградники на сьогодні вирубуються, і ситуація для виноробів не надто сприятлива. Важливо і те, що на старті виноробного бізнесу в країнах ЄС підприємцям або надають пільговий податковий режим, або взагалі вводять "податкові канікули" - все це робиться з метою розвитку їхньої справи. Цей досвід варто було б взяти до уваги і Україні, і це стосується не тільки виноробної галузі", - додала вона.