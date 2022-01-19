НПФ України вкладають гроші в акції

Недержавні пенсійні фонди стали більш грамотно розпоряджатися фінансами. Серед стратегій - вкладання грошей в акції світових гігантів в області IT, техніки і новітніх технологій.

Українські недержавні пенсійні фонди (НПФ) розпочали новий етап - вони вкладають гроші в цінні папери іноземних компаній. Зокрема, мова йде про акції таких гігантів, як Apple і Microsoft, Tesla та інші. Серед них тільки ті, які мають дозвіл на обіг в Україні. Такі дані оприлюднила пресслужба нацкомпаній з цінних паперів та фондового ринку.

Гроші на придбання акцій беруть із заощаджень громадян, також крім акцій купують акції найвідоміших індексних фондів - Vanguard 500 Index Fund і Invesco QQQ Trust SM.

Станом на зараз обсяги покупок невеликі, але в Нацкомісії сподіваються на те, що інтерес до такого способу вкладення грошей буде зростати.

Раніше повідомлялося, що акції світових компаній можна купити на біржі ПФТС. Також світові зведення писали і про те, що криптовалютна біржа почала продавати акції Tesla.